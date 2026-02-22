ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技は終了し、21日（日本時間22日）にはエキシビションが行われた。最初にリンクを舞った名スケーターに、早朝の日本ファンも喝采を送った。最初にリンクに現れたのは、地元イタリア出身のゲストスケーター、カロリーナ・コストナーさんだった。五輪4大会連続出場で、2014年ソチ大会では銅メダリストになっている。日本の鍵山優真のコーチを務めることでも