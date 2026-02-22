【ワシントン＝阿部真司】日米両政府は１８日（日本時間１９日）、米国務省で外務・防衛当局の実務者が核抑止力などを議論する「拡大抑止協議」を行い、中国が急速に増強する核戦力や不透明な核実験の動向について議論した。両政府が２１日（同２２日）発表した。米露間で唯一残っていた核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が５日に失効したことを踏まえ、軍備管理のあり方についても意見交換した。米国は多国