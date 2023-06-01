【ベルリン共同】第76回ベルリン国際映画祭の授賞式が21日夜（日本時間22日未明）開かれ、四宮義俊監督のアニメ「花緑青が明ける日に」は受賞しなかった。最高賞にはイルケル・チャタク監督の「イエローレターズ」が輝いた。