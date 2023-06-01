なにわ男子・藤原丈一郎（３０）が２１日、東京グローブ座で初セルフプロデュース公演「じょうのにちじょう」（２３日〜３月１５日、同所）の公開通し稽古を行い、きょう２２日に開催される大阪マラソンに出場することを明らかにした。初の１人舞台とともに、フルマラソンへの準備も万全だ。「２月２２日に大阪マラソンを走ります。これが僕の一つの夢だった。４２・１９５キロを走った次の日に舞台をやるというのは聞いたこと