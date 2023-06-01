【モデルプレス＝2026/02/22】なにわ男子の藤原丈一郎が21日、東京グローブ座にて行われた自身が構成・演出／出演する舞台「じょうのにちじょう」（2月23日〜3月15日まで上演）の公開ゲネプロ及び取材会に出席した。【取材会全文後編 ※ネタバレあり】【写真】藤原丈一郎、アイドルオタクの女装姿◆藤原丈一郎セルフプロデュース舞台「じょうのにちじょう」2004年に入所後、2018年になにわ男子を結成、2021年にCDデビュー。バラエ