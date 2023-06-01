なにわ男子の藤原丈一郎が21日、東京グローブ座で構成・演出・出演を務める一人舞台「じょうのにちじょう」の公開稽古を行った。初のセルフプロデュース公演で、藤原がやりたいことや興味のあることを詰め込んだ。なにふぁむ（ファン）にはおなじみの丈子も登場する。なにわ男子のメンバーは東京公演に来場予定だという。中でも作品を見てほしいメンバーにはリーダーの大橋和也を挙げた。4月からミュージカル「AmberS―アン