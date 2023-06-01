関西ジュニアが21日、22日に開幕する大阪松竹座でのラストステージ「epilogue〜ありがとう松竹座〜」のゲネプロを公開した。関西ジュニアは毎年、定期的に同劇場でコンサートなどを行ってきたが、5月に閉館が決まっており今回が最後となる。今回は最年少7歳から24歳まで総勢51人が大きなステージをところ狭しと踊り、歌い、アンコールまで全58曲を披露。リーダー格の嶋崎斗亜（22）は「大切な場所なくなっちゃうのは凄く寂しい