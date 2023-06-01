なにわ男子の藤原丈一郎が21日、東京グローブ座で構成・演出・出演を務める一人舞台「じょうのにちじょう」の公開稽古を行った。東京公演は23日〜3月15日まで。きょう22日には大阪マラソンに出場することを明かし「アイドルが走るだけで驚くと思うし、次の日から舞台25公演をやるのは僕にしかできない皆さんへのエール。一人でもたくさんの人が（藤原を見て）頑張ろうと思ってくださったらうれしい」と力強く話した。今月8日に