ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートの全日程が２０日（日本時間２１日）終了し、湯田淳強化部長が報道陣の取材に応じた。今大会は「複数の金メダルを含む５個」を目標数に設定したが、銅メダル３個に終わった。エース・高木美帆が５００＆１０００メートル、高木らが出場した女子団体追い抜きの３種目で表彰台に食い込むも、悔しい結果に終わった。湯田強化部長は「この目標を達成する力があるかということを再度、年末