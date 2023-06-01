ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが２１日（日本時間２２日）にミラノ・アイススケートアリーナで開催されるが、女子で４位と躍進を果たした千葉百音（木下グループ）が参加できず、６位のロシアから中立選手（ＡＩＮ）として参加しているアデリア・ペトロシャンが出場することが波紋を呼んでいる。日本勢はペア金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子で銀メダルの