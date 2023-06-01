7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が21日、東京グローブ座で主演を務めるセルフプロデュース舞台『じょうのにちじょう』のゲネプロを実施。終了後の取材会では、作品を作った経緯を明かした。【舞台写真】藤原丈一郎の推し活をする丈子？初のセルフプロデュースとなる本作を制作した経緯を問われると、藤原は「自分が30歳を迎えるにあたって、何かに挑戦したいなというところから始まって。いつかは一人で自分がやり