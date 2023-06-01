7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が21日、東京グローブ座で主演を務めるセルフプロデュース舞台『じょうのにちじょう』のゲネプロを実施。終了後の取材会では、大阪マラソンを走った翌日から始まる同公演への想いを語った。【舞台写真】藤原丈一郎の推し活をする丈子？本作は「半分せりふ、半分アドリブ」だそうで、90分間を1人でしゃべり続ける内容となっている。それが25公演続くが、藤原はさらに東京公演開幕前