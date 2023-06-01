なにわ男子の藤原丈一郎（30）が21日、東京グローブ座で、セルフプロデュース公演「じょうのにちじょう」公開ゲネプロ＆取材会に出席し、初の一人舞台と「大阪マラソン」への意気込みを語った。自身初の一人舞台で、構成から演出、主演の三刀流に担う。「30歳を迎えるにあたって、何かに挑戦したい」という思いが出発点。一人舞台の経験者でもあるSUPER EIGHT村上信五（44）からアドバイスをもらい、企画書を自ら作成、スタッフら