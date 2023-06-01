7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が21日、東京グローブ座で主演を務めるセルフプロデュース舞台『じょうのにちじょう』のゲネプロを実施。終了後の取材会では、東京公演開幕への想いやメンバーの協力を明かした。【舞台写真】藤原丈一郎の推し活をする丈子？本作は「やりたいことがこの舞台に詰まっています！」と笑顔で語る自信作。「半分せりふ、半分アドリブ」だといい、藤原が培ってきたユーモアとトークスキ