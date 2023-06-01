ブンデスリーガ第23節が22日に行われ、バイエルンとフランクフルトが対戦した。前節終了時点で18勝3分1敗の勝ち点「57」を記録し、首位を走るバイエルンと、8勝7分7敗の勝ち点「31」で7位につけるフランクフルトのゲーム。フランクフルトに所属する堂安律はスターティングメンバーに名を連ねた。バイエルンに所属する伊藤洋輝、フランクフルトに所属する小杉啓太はベンチスタートとなっている。試合は序盤の16分に動く。バイ