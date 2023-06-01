ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で日本フィギュア史上最年少メダルとなる銅メダルを獲得した中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝と、同銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝がスポーツキャスター松岡修造のインタビューを受ける様子が２１日、テレビ朝日スポーツのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。松岡氏から話題となっている演技後の首傾げポーズについて「終わった後ですよ、（ポーズ