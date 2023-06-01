ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が21日（日本時間22日）、オープン戦のフィリーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。記念すべき第1打席は遊ゴロだった。2回先頭。背番7が刻まれたブルージェイズブルーのビジターユニホームに身を包み、憧れのメジャーの打席を踏みしめた岡本は、昨季0勝右腕・ウィルソンと対峙（じ）した。初球の外角高め直球をフルスイング。バック裏へのファウルとなったが、スタンドは大盛り上がり。最終