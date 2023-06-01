◆MLB オープン戦 ドジャース-エンゼルス(現地21日)MLBで世界一2連覇中のドジャースが、今季オープン戦初戦のスタメンを発表しました。大谷翔平選手が1番・DHに名を連ね、先発投手は山本由伸投手が正式に決定となりました。オープン戦の開幕を間近に控えた現地20日、デイブ・ロバーツ監督は「選手たちは野球が好きだからワクワクしているだろう」とコメントし、初戦は「山本で行くよ」と先発起用を明言。そして「明日の山本投手の