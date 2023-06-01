スピードスケート女子でミラノ・コルティナ五輪で銅メダル３個を獲得した高木美帆（ＴＯＫＩインカラミ）が日本時間２２日、自身のインスタグラムを更新した。高木は今大会で女子最多の五輪での通算獲得メダル数を１０に伸ばしたが、２０日の１５００メートルは６位で悲願の金メダルを逃していた。リンクに深々と頭を下げる写真と、今大会と手にしたものとみられる銅メダル３個を並べた写真を添えて、大会を終えた心境を「私の