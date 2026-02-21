北澤武志が手掛ける「ドレスドアンドレスド（DRESSEDUNDRESSED）」が、西武渋谷店 B館3階特設会場でポップアップを開催する。期間は2月24日から3月2日まで。【画像をもっと見る】ドレスドアンドレスドは2009年に設立。ブランド名は「服を着る、服を脱ぐ 」を意味する。男性と⼥性、内と外、意識と無意識といった⼆項対⽴の中にある緊張関係や、対極の概念の共存をデザインに落とし込み、ミニマルなテーラリ