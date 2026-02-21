ビー・エム・ダブリュー株式会社は、限定車「BMW X1 sDrive18d Edition Shadow」、「BMW X1 xDrive20d Edition Shadow」および「BMW X3 20d xDrive Edition Shadow」を発表し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始した。 今回登場したモデルは、ブラックのキドニーグリルや専用ホイールなどを採用した特別仕様車で、X1は300台と700台、X3は450台の限定導入となる。X1は2.0Lディーゼル