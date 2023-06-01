悪天候のため決勝が延期となったフリースタイルスキー女子ハーフパイプの会場＝21日、リビーニョ（AP＝共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会は21日、悪天候のためフリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝を同日から22日に順延すると発表した。日本勢は桐山菜々穂（ヒマラヤ）が予選19位で決勝進出を逃した。（共同）