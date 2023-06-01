ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、オープン戦初戦のエンゼルス戦前に取材に応じ、メジャーで二塁打と三塁打が減っている現状に私見を述べた。山本や大谷、そして金慧成からエスピナルら選手たちの今後や守備起用について語った指揮官。話は選手のメンタル面や打撃論まで広がり、MLBで二塁打と三塁打が減っていることについて「今の選手はヒットの打ち方を知らない。打球速度や打球角度ばかり追