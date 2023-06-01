女子マススタート１回戦で堀川桃香（富士急）は２組１２位で敗退した。終盤に一時上位に出たが、粘れず。途中のポイントも取れておらず、決勝進出順位には食い込めなかった。５０００メートルで１０位だった２２年北京五輪に続いて出場した今大会では４種目５レースを滑った。個人種目は３０００メートルで１８位、１５００メートルで２６位、さらにこの日のマススタートでも上位には入れなかったが、日本が銅メダルを獲得した