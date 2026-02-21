株式会社トムスは、2026年JAF主催「全日本カート選手権EV部門」に向けたドライバーオーディションの参加者募集を開始した。 同オーディションは、国内B以上または国際Fライセンス所持者などを対象に、2026年2月19日から3月12日15時まで応募を受け付ける。二次審査は3月19日と20日にシティサーキット東京ベイで実施予定で、選考費用は4万4000円だ。また、2月28日には同会場で事前走行会を開催し、参