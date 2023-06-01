◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子マススタート決勝が行われ、佐々木翔夢（明大）は１０位、蟻戸一永（ウェルネット）は１３位だった。レースは４０歳のヨリト・ベルフスマ（オランダ）が序盤で一気に抜け出し、ビクトハル・トープ（デンマーク）がついていったものの、後続の集団がけん制し合ってペースを上げず。ベルフスマが大逃げを成功させて金メダルに輝いた