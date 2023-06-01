◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日スピードスケート男子マススタート（2026年2月21日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子マススタート決勝が21日（日本時間22日）に行われ、蟻戸一永（23＝ウェルネット）は13位に終わったが、大きな一歩を刻んだことも確かだ。レースはオランダのヨリト・ベルフスマ（40）が中盤から大逃げを敢行し、そのまま金メダルを獲得。蟻戸も「逃げる瞬間を分かっていた