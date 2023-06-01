◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日スピードスケート女子マススタート決勝（2026年2月21日ミラノ・スピードスケート競技場）女子マススタート決勝が行われ、五輪ラストレースの佐藤綾乃（29＝ANA）は15位に終わり、メダル獲得を逃した。集大成で臨んだ3度目の五輪舞台。ラストレースを終え、今後について「世界選手権のオールラウンド部門を終えてから自分の体とよく相談して、まあ4月からどうするのかゆっくり決めて