[2.21 ブンデスリーガ第23節 ボルフスブルク 2-3 アウクスブルク]ボルフスブルクのFW塩貝健人が21日、ホームで行われたブンデスリーガ第23節アウクスブルク戦(●2-3)で加入後初ゴールを挙げた。塩貝は1-1の後半20分に途中出場すると、同26分にカウンターから猛烈なスプリント。ペナルティエリア右のFWモハメド・エル・アミーン・アムーラからの折り返しがやや後ろに入ったものの、倒れながら右足で押し込み、勝ち越し弾を奪っ