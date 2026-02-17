[2.21 プレミアリーグ第27節 ブレントフォード 0-2 ブライトン]MF三笘薫がフル出場したブライトンは21日、プレミアリーグ第27節でブレントフォードを2-0で破り、第20節以来の複数得点で勝利も7試合ぶりとなった。MFジェームズ・ミルナーは先発出場してプレミアリーグ最多出場記録を654試合に更新した。これまでのリーグ最多出場記録はアストン・ビラやマンチェスター・シティなどでプレーしたギャレス・バリー氏が持つ653試合