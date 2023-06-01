リンクをコピーする

【プレミアリーグ第27節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 1-1(前半0-1)リーズ<得点者>[ア]タミー・エイブラハム(88分)[リ]アントン・シュタハ(31分)<警告>[ア]エミリアーノ・ブエンディア(73分)[リ]ジャカ・ビヨル(62分)、カール・ダーロウ(69分)、ジェイデン・ボーグル(79分)、イリア・グルエフ(90分+2)観衆:43,048人└田中碧はプレミアリーグ4試合連続出番なし…リーズは終盤の被弾でアストン・ビラとドロー