[2.21 ブンデスリーガ第23節 バイエルン 3-2 フランクフルト]ブンデスリーガ第23節が21日に行われ、首位バイエルンはホームで7位フランクフルトに3-2で勝利した。これでリーグ戦3連勝。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は後半5分に途中出場した。フランクフルトではスタメン出場のMF堂安律が後半15分までプレー。ベンチ入りしたDF小杉啓太に出番はなかった。バイエルンは前半16分に先制。左CKの流れからペナルティアーク内のMFアレ