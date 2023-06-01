プレミアリーグ 25/26の第27節 アストンビラとリーズの試合が、2月22日00:00にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（M