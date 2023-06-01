リーグでは1月3日のバーンリー戦以来の勝利イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間2月21日、アウェーで行われたリーグ第27節のブレントフォード戦にフル出場した。チームは2-0で勝利し、リーグでは1月3日のバーンリー戦以来、7試合ぶりの勝利を手にした。三笘は左ウイングで8試合連続先発出場。序盤からドリブルで持ち運ぶなど積極的なプレーを披露した。前半16分には中にカットインしてパスを