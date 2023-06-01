ブンデスリーガ第23節が21日に行われ、ヴォルフスブルクとアウクスブルクが対戦した。前節終了時点で5勝5分12敗の勝ち点「20」の獲得にとどまるヴォルフスブルクは、現在15位につけており、残留争いに巻き込まれている。現在は5戦未勝利と苦しい状況が続く中、今節は本拠地『フォルクスワーゲン・アレーナ』に、7勝4分11敗で勝ち点「25」の成績を残すアウクスブルクを迎える。ヴォルフスブルクに所属する塩貝健人はベンチから