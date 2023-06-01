◇ドイツ1部第23節ウォルフスブルク2ー3アウクスブルク（2026年2月21日ウォルフスブルク）ウォルフスブルクのFW塩貝健人（20）が21日、本拠アウクスブルク戦の後半20分から途中出場。1ー1の後半25分に待望の移籍後初ゴール。試合は2ー3と逆転負けを喫したが、ドイツ1部挑戦5試合目にして結果を残した。塩貝は今季オランダ1部NECナイメヘンで公式戦14試合に出場し、チーム最多の9得点と大活躍。今年1月に30年6月末までの4