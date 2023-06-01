◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子マススタート決勝が行われ、初出場の蟻戸一永（もとなが、ウェルネット）は１３位だった。予選２組８位で、同じ日本勢の佐々木翔夢（明大）とともに決勝に進出。マススタートは同じチームの選手が２人いると、レースのポジション取りなどの戦略を仕掛けやすいとされるが、蟻戸は後方集団に入り続け、そのチャンスもなかった。レー