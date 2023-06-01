【イタリア・ミラノ２０日（日本時間２１日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子マススタート（ミラノスピードスケート競技場）決勝が行われ、佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１５位だった。２０１８年平昌五輪は３０００メートルで８位入賞、団体追い抜き（パシュート）では金メダルを獲得。日本女子冬季五輪史上最年少金メダリスト（当時）となった。北京五輪は１５００メートルで４位、マススタート８位と個人２種目で