ブンデスリーガ 25/26の第23節 バイエルン・ミュンヘンとアイントラハト・フランクフルトの試合が、2月21日23:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、マフムド・ダフード（MF