現地２月21日に開催されたプレミアリーグの第27節で、三笘薫を擁する14位のブライトンが７位のブレントフォードと敵地で対戦した。プレミアリーグではここ13試合で１勝６分け６敗、６戦未勝利と不調のブライトンは、三笘を４−３−３の左ウイングで先発起用した。最初のチャンスはその日本代表アタッカーが起点となる。16分、左サイドから仕掛けて中央へパス。ヒンシェルウッドがミドルを放つもGKケレハーにセーブされる。