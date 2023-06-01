◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第16日スピードスケート女子マススタート1回戦（2026年2月21日ミラノ・スピードスケート競技場）女子マススタート1回戦が行われ、堀川桃香（22＝富士急）は2組12位に終わり、上位8人が進む決勝に進めなかった。「悔しい結果になってしまった」とレースを振り返った堀川。「自分の力を全て出し切れた」としながらも、「世界との差を感じた」と心境を明かした。8周目、12周目とペースを上