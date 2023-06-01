◇イングランド・プレミアリーグ第27節ブライトン2ー0ブレントフォード（2026年2月21日ロンドン）サッカー日本代表で、ブライトンのMF三笘薫（28）は11日、敵地でのアストンビラ戦に先発出場。直接得点には絡めなかったがフル出場して2ー0の勝利に貢献。リーグ戦7試合ぶりの白星を飾った。三笘はリーグ戦7試合連続のスタメン出場。40歳の元イングランド代表MFミルナーも先発起用され、プレミアリーグ新記録となる654試合