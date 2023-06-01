2025年11月に香港で発生し、168人が死亡した大規模な住宅火災をめぐり、香港当局は被災した7棟すべての部屋を所有者から買い取る方針を示しました。この火災では、高層住宅8棟のうち7棟が被災し、甚大な被害が出ました。地元メディアによりますと、当局は被災した7棟、あわせて1736戸の所有権を、約68億香港ドル、日本円で約1350億円で買い取る想定だということです。7棟は最終的に解体したうえで、跡地を公園や公的施設として整備