ウクライナ東部の前線地域で激しい戦闘が続く中、住民たちが故郷を追われ、避難生活で心の病を患う人も増えています。福井桜子記者のリポートです。私たちは、今週、東部ドネツク州から西部リビウに避難した住民を訪ねました。カテリーナさん「村全体が完全に破壊され、家はひとつも残っていません。もちろん帰りたいけど、行くところがない。言葉になりません。思い出すと、つらい、つらい」ウクライナではいま、侵攻により国内で