男子スキークロス決勝滑走する古野慧（右）＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪は22日夜（日本時間23日未明）にベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、17日間の祭典が閉幕する。日本選手団は冬季最多24個のメダルを獲得している。第16日の21日はフリースタイルスキー男子スキークロスで古野慧（26）＝U―NEXTHD＝が4位と健闘した。スキークロスは起伏や急カーブなど変