太平洋島嶼（とうしょ）国フィジーのピオ・ティコンドゥアンドゥア国防・退役軍人相が読売新聞の書面インタビューに応じた。東京で２２日に開幕する日・太平洋島嶼国国防相会合（ＪＰＩＤＤ）に出席する予定で、日本との連携強化に意欲を示した。太平洋地域での影響力拡大を図る中国の動きに警戒感を示し、地域の安定化に向け、日本の支援に期待を寄せた。（ジャカルタ支局作田総輝）――国防相会合で期待する議論は。実践