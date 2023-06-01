◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子マススタート 決勝（大会16日目/現地21日）スピードスケート女子マススタート決勝が行われ、佐藤綾乃選手が15位となりました。同日行われた準決勝は第1組を1着でフィニッシュし、合計ポイント1位で決勝に進んだ佐藤選手。そして決勝、スタートは先頭につけると、2周目からは中盤の位置につけ体力を温存しながら上位をうかがいます。レース中盤はスピードを上げる選