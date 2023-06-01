スピードスケート男女マススタートが終了し、ミラノ・コルティナ五輪の日本選手出場競技はすべて終了した。日本選手団は歴代最多となる２４個のメダルを獲得。２２年北京五輪の１８個を６つ上回り、冬季五輪通算１００個に到達した。金メダルは５つで１９９８年長野五輪に並ぶ過去最多タイ。スノーボード勢が金４つを含む９個のメダルを獲得し、躍進を支えた。またフィギュア勢もりくりゅうによる金メダル１つを含む過去最多計