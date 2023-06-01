事故や事件の被害者の遺族らが、プロのバレーボールの試合を観戦しました。警視庁の犯罪被害者支援の一環で招待された遺族らは、プロの試合を観戦した後、選手たちと記念撮影をするなどし、交流を深めました。東京グレートベアーズの柳田将洋選手は「試合を見てエネルギーを感じてもらえれば活動の大きな意味になる」と話しています。