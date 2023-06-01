東京・府中市の多摩川の河川敷で21日、枯れ草が燃える火事がありました。21日正午ごろ、府中市小柳町の多摩川の河川敷で「火と煙が見える」と119番通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、約4万6000平方メートルの枯れ草が焼けたということです。この火事によるけが人はいませんでした。